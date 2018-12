Thibaud Lanxade, chef d'entreprise et ancien vice-président du Medef

100 euros de plus pour les salariés au Smic : le versement direct par les entreprises envisagé

publié le 16/12/2018 à 07:11

C'est l'une des mesures phares annoncées lundi dernier par Emmanuel Macron pour apaiser la colère des gilets jaunes : la hausse de 100 euros du SMIC. Problème : comment l'appliquer dès le mois de janvier ? Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment augmenter la prime d'activité versée par la CAF aux salariés aux SMIC. Mais il faudrait bien six mois pour la verser et elle exclut certains bénéficiaires.



La mise en oeuvre de cette mesure est en effet un vrai casse-tête pour le gouvernement, à pied d'oeuvre pour concrétiser cette promesse du Président. On attend les derniers arbitrages avant mercredi, date du prochain conseil des ministres, mais la solution qui semble s'imposer repose directement sur les entreprise.

Selon nos informations, ces dernières pourraient directement verser ces 100 euros nets dès le mois de janvier à leurs salariés avant de déduire cette somme de leurs charges dans leurs déclarations Urssaf.



Cela arrive dans un timing qui n'est pas optimum avec le prélèvement à la source Thibaud Lanxade, chef d'entreprise et ancien vice-président du Medef





Si le gouvernement décidait de "tenir compte d'un ancien système qui est la prime d'activité, qui n'est pas versée à l'ensemble des personnes qui sont au Smic, cela risquerait d'être assez compliqué", estime Thibaud Lanxade, chef d'entreprise et ancien vice-président du Medef.



"Maintenant si c'est une augmentation de 100 euros pour tout le monde, dans ces cas-là, le plus simple c'est que cela soient les entreprises, sans conséquence sur la trésorerie, qui puissent le réaliser", assure-t-il. Seul bémol pour Thibaud Lanxade, "le 1er janvier, les entreprises passent en prélèvement à la source donc il va y avoir un frottement technique". Selon lui, "cela arrive dans un timing qui n'est pas optimum".