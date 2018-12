publié le 16/12/2018 à 13:31

Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas. Deux mois après les perquisitions menées à La France insoumise dans le cadre de deux enquêtes, le chef de file du mouvement attaque ses opposants et les nombreux élus. "J'ai commis une erreur, j'ai cru que j'allais être défendu par toute l'opinion démocratique traditionnelle, ironise-t-il. Tout le monde a trouvé normal que, sur la base de deux dénonciations, on mette autant de policiers contre moi et mes amis que contre le terroriste que l'on vient d'attraper à Strasbourg".



Déplorant une nouvelle fois des procédures qui ne sont pas "légales", Jean-Luc Mélenchon a directement ciblé les "bonnes consciences démocratiques". "Je parle avec un certain agacement et une certaine indignation (...) Elles n'ont rien à dire sur un procédé aussi grossier que celui qui consiste à perquisitionner un président de groupe d'opposition sans aucune mise en garde et dans les conditions que l'on connaît".

Des propos et une attitude qu'a dû mal à comprendre Christiane Taubira. Interrogée dans Le Journal du Dimanche ce 16 décembre, l'ancien garde des Sceaux dénonce des "réactions dommageables". "Quoi que l'on pense d'un policier, d'un magistrat, quand on est responsable politique, on ne met pas en cause l'institution judiciaire. Des procédures existent pour les contestations", a-t-elle déclaré.