et AFP

publié le 26/11/2018 à 08:45

C'est un appel "solennel". Alors qu'Emmanuel Macron doit présenter mardi 27 novembre une série de mesures pour tenter d'apaiser la colère, Ségolène Royal pense avoir la solution. C'est pourquoi elle appelle Emmanuel Macron à avoir "le courage de retirer une mauvaise réforme" en renonçant à la hausse des taxes sur les carburants.



Selon l'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle, "rien ne peut se faire" et "aucun dialogue ne peut se nouer si les taxes mises à l'aveugle sur les carburants ne sont pas retirées".

Invitée de France 3 dimanche 25 novembre, Ségolène Royal souhaite ainsi que le chef de l'État fasse "preuve de bon sens et d'un peu d'humilité". "Il y a une réforme injuste qui a été mise en place et qui a semé du désordre", a jugé l'ancienne ministre de l'Environnement pour expliquer la mobilisation des "gilets jaunes". "Parfois, il faut plus de courage pour retirer une mauvaise réforme, que pour se dissimuler derrière la phrase 'je tiens le cap'", a-t-elle ajouté.

La France attend "de l'apaisement, de la compréhension et de la démocratie". "Il n'est jamais trop tard en politique pour prendre en considération la parole des citoyens", a-t-elle relevé, en proposant de saisir la proposition "de certains parlementaires au Sénat" de supprimer la hausse des taxes pour "rebondir".