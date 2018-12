publié le 12/12/2018 à 07:41

Les "gilets jaunes" appellent à un cinquième samedi de manifestation. Une partie du mouvement n'a visiblement pas été convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ?



Qu’est-ce qu’ils ont à y perdre ? Les "gilets jaunes", c’est un mouvement populaire, spontané, de gens sincèrement en difficulté et qui l’ont manifesté, qui ont légitimement exprimé leur colère. Ils ont envoyé un message très clair au pouvoir. Un mouvement que le pouvoir n’a pas entendu mais qu’il a fini par entendre. Les "gilets jaunes" ont gagné et il y a plus de risque à continuer qu’il y en a à arrêter.

Quels risques ? Le risque de verser dans une mobilisation plus violente. Le risque de se laisser embarquer par les plus durs, les jusqu’au boutistes.

Le risque qu'il ne soit plus pris au sérieux

Et l'on ne peut pas, ce matin, ne pas penser aux forces de l'ordre mobilisées, épuisées, alors que la menace terroriste reste forte, comme on le vit en ce moment à Strasbourg. Maintenir les manifestations, c'est faire peser un péril supplémentaire. Le risque aussi que ce mouvement se transforme en mouvement poujadiste, qu’il soit récupéré par les plus extrémistes ou qu’il devienne le réceptacle des revendications les plus farfelues et qu’il ne soit plus pris au sérieux.



On le voit sur les réseaux sociaux, il y a toutes les revendications "raisonnables" et puis il y a un festival de réclamations qui va de la prise en charge des frais d’avocats, au fait que l’État ne doit plus se mêler ni d’enseignement, ni de santé, ni de famille ou encore l’arrêt des privatisations, le départ de la France de l’Union européenne sans parler de l’interdiction des OGM, déjà interdit sauf pour les produits importés ou l’interdiction de la vaisselle en plastique jetable, qui figure déjà dans des lois applicables en 2020.

Il y a le risque d’un grand n’importe quoi. Et le risque aussi de ne plus être compris par les Français, parce que ce que montrent les sondages c’est que si les sondés soutiennent toujours les "gilets jaunes", ils sont plus partagés sur la suite à donner au mouvement. On a une moitié entre 47% et 54% des personnes interrogées qui souhaitent que le mouvement s’arrêtent selon les instituts de sondages.



Le risque, c'est que le mouvement s'abîme ? Exactement ! Encore une fois, les "gilets jaunes", c’est l’expression réelle d’un malaise. C’est un mouvement qui s’est levé pour appeler le président à la raison. Il ne faudrait pas que ce soit dénaturé par une série de saccages, par un climat de violences permanent par des gens qui ne se reconnaissent plus dans la République, qui piétine la démocratie.



Plus le mouvement va durer, plus il sera aux mains des plus radicaux. Plus le mouvement va durer, moins il apparaîtra légitime. C’est le grand chef du parti communiste Maurice Thorez qui disait "il faut parfois savoir arrêter une grève". Je dis aux "gilets jaunes", il faut savoir arrêter un mouvement. Ne gâchez pas votre victoire.