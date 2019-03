publié le 19/03/2019 à 12:46

Cette fois, l'exécutif a bel et bien décidé de ne pas laisser passer. Deux jours après les violences survenues sur l'avenue des Champs-Élysées en marge d'un rassemblement de "gilets jaunes", des personnalités de la préfecture de police de Paris sont sanctionnées.



Mardi 19 mars, on a apprend que le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), Frédéric Dupuch va être remplacé. Selon des sources gouvernementales et proches du dossier, l'exécutif a également décidé de mettre fin aux fonctions de Pierre Gaudin, l'actuel directeur de cabinet du préfet de police, Michel Delpuech. Ces départs devraient être officialisés dans les prochains jours.

Sur RTL lundi 18 mars, le secrétaire d'État Laurent Nuñez avait reconnu un "échec" dans la gestion de la sécurité samedi 16 mars et indiqué que l’ensemble de la chaîne de commandement allait être examinée. Quelques heures plus tard, on apprenait le limogeage de Michel Delpuech de la bouche d'Édouard Philippe. "Des consignes inappropriées ont été passées pour réduire l'usage" des lanceurs de balle de défense (LBD), a notamment déploré le Premier ministre.



Avec ces départs annoncés, l'exécutif a décidé de bouleverser en profondeur la haute hiérarchie de la puissante préfecture de police de Paris confrontée à une crise sécuritaire inédite en raison de la persistance du mouvement social des "gilets jaunes".