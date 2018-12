et Eléanor Douet

publié le 05/12/2018 à 19:39

Édouard Philippe a défendu devant les députés les décisions du gouvernement. C'est une autre phase qui s'ébauche, c'est la deuxième bataille de l'opinion qui commence et elle débute mal pour le gouvernement.



Elle débute mal, car les ouvertures d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe n'ont pas provoqué un choc psychologique. Ils ont eu beau assouplir leurs décisions, dans plusieurs directions, ça n'a rien changé du climat pour l'essentiel.

Ensuite, le gouvernement continue à avancer à petits pas et surtout à donner en permanence des demi-éclaircissements. Il faut toujours décoder, essayer de comprendre, ce n'est pas comme ça que l'on change le climat dans la bonne direction.

Et puis, l'opposition fait son travail et elle le fait sans génie. Mais cette après-midi, à l'Assemblée, Édouard Philippe ressemblait vraiment à un Saint-Sébastien stoïque recevant une flèche après l'autre, à chaque fois qu'un président de groupe s'exprimait. Et derrière cela, l'opinion reste majoritairement favorable au mouvement des "gilets jaunes".