publié le 05/12/2018 à 19:03

À Amiens, le neveu de Brigitte Macron, qui tient une boutique de chocolats, est pris pour cible. Et c'est un appel au secours qu'il lance aujourd'hui. Ses salariés ne peuvent plus travailler dans ces conditions. Il ne se passe plus un jour sans des insultes, des menaces ou des tentatives d'intimidation. Ainsi, plusieurs personnes se collent contre la vitrine, crachent dessus et entrent dans le magasin pour dire aux employés : "Vous travaillez pour un salaud".



Les employés confient être sous tension et sont déjà allés voir leur patron en pleurs. Mais la semaine dernière, ça a été encore plus loin. Sur une page Facebook de "gilets jaunes" un homme a appelé à "cramer cette chocolaterie".

Face à ce climat de plus en plus tendu, Jean-Alexandre Trogneux a pris plusieurs mesures : des caméras de vidéo-surveillance ont été installées dans son magasin et samedi, il fera appel à des vigiles pour protéger l'entrée.

