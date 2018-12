"Je n'ai jamais enfilé de gilet jaune" : la photo qui contredit Laurent Wauquiez

publié le 05/12/2018 à 18:49

Laurent Wauquiez pris en flagrant délit de mensonge ? Le président des Républicains était invité ce mercredi 5 décembre au matin sur France 2 et a longuement évoqué le mouvement des "gilets jaunes". Mais une question posée par Caroline Roux a retenu l'attention des téléspectateurs.



La journaliste demande alors au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes : "Quand vous avez vu la préfecture incendiée en Haute-Loire, est-ce que vous avez regretté d'avoir enfilé le gilet jaune ?". Réponse de l'intéressé : "J'ai jamais enfilé de gilet jaune. J'ai apporté mon soutien et je ne renie rien de ça", a affirmé Laurent Wauquiez.

Mais une photo publiée par le site La Commère 43 semble prouver le contraire. On y voit ainsi le leader des Républicains discuter avec des manifestants et portant lui-même un gilet jaune. Le cliché date du 24 novembre (deuxième samedi de mobilisation, ndlr) et a été pris place du Breuil au Puy-en-Velay, fief de Laurent Wauquiez.



Ce matin sur France 2 :

-Caroline Roux : Quand vous avez vu la préfecture incendiée en Haute Loire, est-ce que vous avez regretté d'avoir enfilé le gilet jaune ?

-Laurent Wauquiez : Je n'ai jamais enfilé le gilet jaune.



via @chez_pol et @LaCommere43 pic.twitter.com/zSsLYDpI0s — Sylvain Chazot (@sychazot) 5 décembre 2018

Sur Twitter, les jeunes Républicains du Puy-de-Dôme ont d'abord affirmé que c'était une "fake news", assurant que la photo en question datait de 2012, avant de supprimer leur tweet quelques minutes plus tard.

Les Jeunes Républicains du 63 (@jeunesrep63) ont un temps affirmé que c'était une "fake news" et que la photo datait de 2012. Mais ils ont depuis supprimé leur tweet, dont nous avons gardé une copie 3/4 pic.twitter.com/1Eq1uvwuJQ — AFP Factuel ¿ (@AfpFactuel) 5 décembre 2018