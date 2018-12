publié le 05/12/2018 à 15:59

L'exécutif se déploie ce mercredi 5 décembre à l'Assemblée et dans les médias pour défendre ses mesures visant à apaiser la crise des "gilets jaunes", alors que se profile le risque d'un nouveau week-end de violences.



Édouard Philippe, qui s'exprimait devant les députés, a assuré vouloir ramener la sérénité dans le pays. Le Premier ministre a confirmé que le gouvernement renoncera à la hausse des taxes sur les carburants s'il ne trouve pas les "bonnes solutions".

Le débat sur les impôts et les dépenses publiques qui sera engagé avec les élus, les représentants syndicaux et les citoyens, ne "doit pas se traduire par la création de nouvelles taxes" ni par "une augmentation des déficits", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’avoir "un débat au plus près des Français", et qui est "l’occasion de regarder la colère en face". "Nous ne voulons pas léguer une dette incontrôlable à nos enfants et grever ainsi leur futur pouvoir d'achat. C'est ma seule exigence", a toutefois prévenu le Premier ministre.

Le SMIC augmentera d'1,8% en janvier 2019

Parmi les mesures annoncées, Édouard Philippe a promis que le SMIC augmentera d'1,8% en janvier 2019. "Sur un an, grâce à l'action conjuguée de l'indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse sera de l'ordre de 3% par rapport à janvier 2018. La hausse de la prime d'activité que nous avons décidée pour avril 2019 amplifiera encore cet effet", a-t-il affirmé.



Le chef du gouvernement a également assuré que le débat sur l’ISF aura lieu : "Comme le Parlement l'a souhaité, un comité composé d'experts et de personnalités qualifiés, dont des parlementaires, effectuera le bilan de cette réforme. Nous ne craignons pas ce débat. Il est nécessaire. Il aura lieu".

"Intraitables" face aux casseurs

Enfin, au sujet des violences, le Premier ministre a averti : "Aux factieux, aux casseurs, je veux dire: nous leur ferons face et nous serons intraitables. Je peux entendre la colère, mais je ne peux pas accepter la violence et je combattrai toujours la haine".





Le chef du gouvernement a lancé à "tous les acteurs du débat public" un appel à la "responsabilité", alors que les "gilets jaunes" pourraient à nouveau manifester samedi. "Tous les acteurs du débat public, responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes, citoyens, seront comptables de leurs déclarations dans les jours qui viennent. Oui, je lance ici un appel à la responsabilité", a-t-il affirmé.



Le discours d’Édouard Philippe à l’Assemblée nationale, sera suivi de trois heures trente d'interventions d'orateurs des groupes politiques, la moitié de ce temps étant dévolue aux oppositions. Une procédure prévue par la Constitution, mais qui est assez rare et n'a jamais été mise en oeuvre sur un sujet brûlant d'actualité.