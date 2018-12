publié le 03/12/2018 à 06:42

Ils gardent le soutien d'une grande majorité de la population. Les "gilets jaunes" sont soutenus par 72% de Français après le rassemblement du samedi 1er décembre, selon notre sondage* Harris interactive pour RTL et M6. Ce chiffre est similaire à celui mesuré juste avant le 17 novembre, première journée de mobilisation des "gilets jaunes". Par ailleurs, près de 90% de Français estiment que le gouvernement n'a pas été "à la hauteur des événements".



S'ils comprennent ou soutiennent le mouvement et s'ils déplorent la réaction de l'exécutif, ils sont toutefois plus de 8 sondés sur 10 à désapprouver le recours à la violence (85% à désapprouver le fait que certains recourent à la violence et 15% à approuver ce recours à la violence). Parmi les soutiens aux "gilets jaunes" à proprement parler, 81% de sondés condamnent les violences, contre 19% les approuvant.

*Enquête réalisée en ligne le 2 décembre 2018 après la fin de la réunion de crise tenue à l’Elysée. Échantillon de 1 016 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).