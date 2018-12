publié le 05/12/2018 à 19:01

"Maria était persuadée qu'on allait lui filer un coup de main". François, le fils de Maria Pacôme, a évoqué dans RTL Soir les derniers mois "compliqués" de la célèbre comédienne décédée à l'âge de 95 ans. Après la disparition de sa mère, il en profite pour lancer un appel pour une réflexion sur la fin de vie.



Le fils de Maria Pacôme explique que sa mère a pensé à l'euthanasie dès qu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer de l'amygdale, en mai dernier. "Dans sa grande insouciance, elle a pensé qu'on lui filerait un coup de main quand ça serait indispensable. Elle pensait que sa petite notoriété lui permettrait de trouver un moyen. Eh bien non, car ici en France, on n'a pas le droit", regrette François Pacôme. "Quand c'est devenu vraiment compliqué pour elle, elle m'a demandé de faire les démarches pour ce que l'on appelle mochement le suicide assisté, en Suisse" ,confie-t-il, avant de décrire "un parcours du combattant".

Car pour pouvoir être euthanasié, il faut passer par des démarches lourdes, débourser près de 10.000 euros et y aller trois fois avant. "Ma mère m'a dit : 'je ne peux pas faire trois voyages en Suisse dans mon état'", raconte François Pacôme.

Maria Pacôme s'est éteinte le samedi 1er décembre. Elle fut l'une des plus fameuses comédiennes du théâtre de boulevard, excellant notamment dans les rôles de bourgeoises exubérantes. Passée plus jeune par le cours Simon, a débuté sa carrière théâtrale en 1958 dans Oscar aux côtés des comédiens Pierre Mondy et Jean-Paul Belmondo, qu'elle retrouvera en 1965 au cinéma dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca.



Au cours de sa carrière, elle a alterné avec succès performances théâtrales et cinématographiques dans les années 1960 et 1970.