publié le 25/03/2019 à 01:35

Encore et toujours. Jean-Luc Mélenchon a assuré être plus que jamais fasciné par Eric Drouet, figure des "gilets jaunes", saluant au passage son rôle "tout à fait extraordinaire" dans ce mouvement de contestation. Le 31 décembre dernier, le leader de la France insoumise avait déjà exprimé sa "fascination" pour ce chauffeur routier de Melun dans un billet publié sur son blog.



Interrogé dimanche 24 mars sur LCI pour savoir si cette fascination était toujours d'actualité, Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Bien sûr, plus que jamais aujourd'hui." "Je suis assez connaisseur des luttes populaires pour savoir que le rôle de Monsieur Drouet est tout à fait extraordinaire. Il pèse sur lui une pression terrifiante et il fait preuve d'un sang-froid total", a ajouté le dirigeant des Insoumis, qui a défilé samedi à Paris aux côtés des "gilets jaunes".

Eric Drouet "fait preuve d'une détermination, d'une acuité du regard qui m'impressionne beaucoup, parce que je sais ce qu'il vit", a développé Jean-Luc Mélenchon. "Il est d'une prudence totale à l'égard des politiques et je le trouve très Français au sens de : le gars qui tombe au bon moment et fait ce qu'il a à faire", a-t-il insisté, ajoutant que Eric Drouet "désapprouve" les violences entourant les manifestations des "gilets jaunes".

Un mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende ont été requis le 15 février contre Eric Drouet, jugé pour "organisation de manifestations sans déclaration préalable". Le 5 juin, Éric Drouet, qui avait appelé en décembre à "entrer" dans l'Élysée, sera à nouveau jugé, mais cette fois pour port d'arme prohibé, un bâton lors de la manifestation du 22 décembre.