Éric Drouet sortant de la rencontre avec François de Rugy, le 27 novembre 2018 au ministère de la Transition écologique et solidaire à Paris

publié le 06/12/2018 à 10:02

La crise des "gilets jaunes" ne s’apaise pas. Alors que "l'acte IV" de la mobilisation se prépare, samedi 8 décembre, Éric Drouet, l'un des porte-parole du mouvement contestataire était invité à débattre sur BFMTV mercredi 5 décembre face à François de Rugy et Marlène Schiappa, aux côtés d'autres "gilets jaunes".



Interrogé sur ses intentions par rapport à cette nouvelle journée de manifestations, Éric Drouet fait valoir le fait qu'il a "vécu les trois samedis" et que "tous les gens veulent aller là-haut", en désignant le palais de l'Élysée. "C'est le symbole de la République", poursuit le "gilet jaune". Face au Château, que fera le manifestant ? "Bah on rentre dedans", répond-il tout simplement à l'antenne.

En vue de cette quatrième journée de mobilisation, et au vu des violences exercées la semaine passée notamment à Paris, un dispositif de sécurité renforcé a été prévu pour cette journée d'ores et déjà pressentie comme étant sous tension. Mercredi 5 décembre en début de soirée, l'Élysée a fait part de ses craintes quant à cette nouvelle journée, disant redouter "une très grande violence" samedi 8 décembre.

"Si on arrive devant l'Elysée, on rentre dedans" déclare un gilet jaune #GJSortirdelaCrise pic.twitter.com/C4YymVqQab — BFMTV (@BFMTV) 5 décembre 2018