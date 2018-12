et Eléanor Douet

Le gouvernement appelle les manifestants à ne pas manifester samedi prochain, après l'attentat perpétré à Strasbourg le 11 décembre. Une position partagée par certains "gilets jaunes". "Je pense qu'il est grand temps de transformer maintenant le mouvement et il faut agir avec intelligence", a estimé sur RTL Jacline Mouraud jeudi 13 décembre.



Selon elle, il faut "continuer le combat", mais en changeant de façon de faire, en allant notamment à la rencontre des élus et des membres du gouvernement. "Aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'être sur les ronds-points. On peut encore agir autrement", assure-t-elle.

"Je ne pense pas qu'être au printemps sur les ronds-points en train de cueillir les marguerites ça va faire changer la politique du gouvernement. Il faut agir intelligemment et stratégiquement", insiste Jacline Mouraud. "La porte est ouverte pour que l'on rencontre les membres du gouvernement, il faut que tout le monde prenne des rendez-vous pour le faire".

"Ignobles", c'est le mot employé par le ministre de l'éducation sur RTL concernant les théories du complot qui pullulent sur les réseaux sociaux. "Je trouve ça carrément abjecte. Comment un gouvernement pourrait fomenter des choses pareilles pour pouvoir arrêter un mouvement ? Mais enfin il faut arrêter", lance Jacline Mouraud, qui comme depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" le 17 novembre dernier n'appelle pas à se rendre à Paris pour manifester.