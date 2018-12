et Léa Stassinet

publié le 13/12/2018 à 08:51

Les dégâts causés par les casseurs lors des deux dernières manifestations des "gilets jaunes" s'élèvent à 1 million d'euros à Saint-Étienne. "Les conséquences économiques sont très lourdes", a déploré sur RTL le maire Les Républicains de la ville Gaël Perdriau, qui a d'ailleurs mis à disposition des commerçants stéphanois une cellule de soutien psychologique.



Gaël Perdriau a demandé sur RTL aux "gilets jaunes" de ne pas manifester une nouvelle fois ce samedi 15 décembre. "D'abord parce que leur message devient inaudible, et ensuite parce que les manifestations sont devenues un support pour les pilleurs et les casseurs et que cela nuit aussi au message que veulent envoyer les 'gilets jaunes'", a estimé Gaël Perdriau.

"C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert un cahier de doléances à la mairie, qui rencontre d'ailleurs un grand succès", s'est-t-il étonné, assurant qu'il apporterait à Emmanuel Macron le contenu des revendications de ses administrés.