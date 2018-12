publié le 11/12/2018 à 19:20

Il y a une inflexion sociale, mais je n’irais pas jusqu’à dire qu’il y a un tournant social, ce serait excessif. On peut bien entendu regretter que cette inflexion arrive aussi tard, alors qu’elle était demandée depuis le mois de septembre.



Cette fois-ci, on ne peut pas nier qu’il y a eu des mesures substantielles et à effet rapide. On sait que l’augmentation de la CSG pour les retraités c’était très impopulaire. Beaucoup en seront maintenant dispensés. On sait que beaucoup de Français regrettaient qu’on ait supprimé sous François Hollande la défiscalisation des heures supplémentaires. C’est désormais rétabli et cela concerne tout de même 8 millions de personnes.



En ce qui concerne le revenu de ceux qui sont au niveau du Smic, une augmentation de 100 euros de plus par mois, ça représente quand même une hausse de 8% soit l’équivalant d’un treizième mois. Jusqu’à présent, Emmanuel Macron galopait sur le terrain économique, mais marchait au pas sur le terrain social. Maintenant, il passe au petit trot sur le terrain social et il rétrograde au grand trot sur le terrain économique.