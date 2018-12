publié le 11/12/2018 à 09:52

Et maintenant ? Qu'est-ce qui attend Emmanuel Macron pour la suite de son quinquennat ? A-t-il convaincu les "gilets jaunes" ? Selon Alain Duhamel, "la question était de savoir s'il y aurait une inflexion sociale et il y a eu une inflexion sociale. Elle portait même sur des points qui n'étaient pas évidents la veille. Est-ce qu'il y a un ton différent ? Ce n'était peut-être pas le ton idéal. On ne retrouvait pas le mélange d'élan et de sensibilité de la campagne présidentielle, mais il y avait une volonté de compréhension".



D'après Elizabeth Martichoux, Emmanuel Macron a fait du "en même temps". "En même temps, il a montré qu'il était lucide et qu'il était capable de renoncer à des mesures qu'il avait lui-même décidées et ça n'a rien de banal pour lui" (...) et en même temps "il ne change pas de cap : il a épargné les entreprises, a dit qu'il ne reviendrait pas sur l'ISF... Il a montré qu'il pouvait se réviser lui-même et ça n'a rien de banal".

La fin de la méthode Macron ?

Est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron peut se poursuivre ? "Ça sera plus difficile puisque le rapport de force a changé. Jusqu'à présent, il faisait des réformes, il y avait des oppositions, il passait outre et il les imposait. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Le rapport de force a changé en sa défaveur", répond Alain Duhamel.

Selon Alba Ventura, il est "très compliqué de connaître l'avenir et de savoir comment il va pouvoir manœuvrer. Le climat n'est pas suffisamment apaisé pour dire 'on repart sur des réformes".

La fin de la droite au gouvernement ?

Le rapport de force a incontestablement changé au sein du gouvernement, note aussi Nicolas Domenach. "La droite de Bruno Le Maire et d'Édouard Philippe n'est plus dans le même rapport. Ils ont perdu. La majorité elle-même, qui ne comptait pour rien, maintenant ils vont vouloir peser".



La question reste de savoir si Édouard Philippe est menacé par Emmanuel Macron ou si "Édouard Philippe a des tentations de prendre du champ (...) Il a été pris hier à contre-pied du discours du président de la République", relève Alain Duhamel.