publié le 29/11/2018 à 20:28

Édouard Philippe reçoit vendredi 30 novembre une délégation des "gilets jaunes" à Matignon. Le dialogue est-il en train de s'engager entre les manifestants et le gouvernement ? "Le dialogue s'engage, mais dans la confusion", estime Alain Duhamel. Un dialogue compliqué "du fait de la structure des 'gilets jaunes'", assure-t-il.



"On le voit bien, ils sont d'accord entre eux sur assez peu de choses. Ils sont d'accord sur des revendications et pour revendiquer. mais quand il s'agit de désigner des porte-parole (...) C'est compliqué", éclaire Alain Duhamel. "Du côté du gouvernement, on a l'impression qu'Édouard Philippe rentre dans le dialogue à reculons", note l'éditorialiste.

Il relève ainsi que le chef du gouvernement "est apparu assez raide". "Il avait assez sèchement écarté les propositions de Laurent Berger sur le Smic, sur la taxe carburant. Il a été très négatif", rappelle Alain Duhamel.