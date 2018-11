publié le 29/11/2018 à 11:50

Désignée lundi 26 novembre, la délégation des porte-parole des "gilets jaunes", critiquée par certains pour son manque de représentativité, doit être reçue par le premier ministre Édouard Philippe ce vendredi 30 novembre, veille du troisième week-end de mobilisation, a-t-on appris ce jeudi matin.



Pourtant, peu après cette annonce, l'un des membres de cette délégation, Éric Drouet, a annoncé, sur sa page Facebook "La France énervée", qu'il "refus(ait) de (se) rendre demain (vendredi) chez le premier ministre", a-t-il écrit sur sa page, annonçant par là-même qu'il quittait son rôle de porte-parole.

"Aucune délégation n'a encore le rôle de représenter les 'gilets jaunes'", écrit-il. "Des représentants (locaux, ndlr) vont être mis en place. Aucune autre rencontre doit se faire sans eux. J'accepterais de rencontrer le gouvernement seulement avec une délégation représentative de l'ensemble des gilets jaunes avec leur représentants de région". "Ceux qui accepteront d'y aller devront en accepter les conséquences", ajoute-t-il, donnant "rendez-vous à tous samedi" pour la journée de mobilisation.

Dans une vidéo sur ce même média, il enfonce le clou en disant que "plus les jours passent, plus qu'on nous dit à la télé, plus qu'on nous explique (sic) à nos rendez-vous, ça me motive mais un milliard de fois plus à aller à ce rendez-vous samedi et j'espère que vous ça va être pareil", développe-t-il.