et AFP

publié le 29/11/2018 à 19:08

Voilà un communiqué qui apaisera sans doute quelques tensions et apportera une lumière différente sur le mouvement des "gilets jaunes". Si depuis le début du conflit, l'agressivité des différentes parties a été pointées par leurs opposants désignés, cela n'est pas toujours le cas, et des "gilets jaunes" de Saône-et-Loire ont tenu à le relever.



Dans un communiqué publié jeudi 29 novembre, ils ont remercié les acteurs de "l'immense solidarité spontanée" dont ils ont pu bénéficier. "Merci à toi qui klaxonnes en passant", à "toi qui nous déposes du café le matin et de quoi se restaurer" ou encore "un peu de bois pour nous réchauffer", ont écrit ces "gilets jaunes" installés sur l'échangeur de Magny près de Montceau-Les-Mines.

Chose moins attendue, les forces de l'ordre et les journalistes sont mentionnés dans les remerciements. La "patience" et la "bienveillance" des policiers pour qui il est "difficile d'être partout à la fois" et les journalistes qui "retranscrivent ce que nous avons à dire", sont ainsi salués.

Un remerciement pour "la solidarité spontanée"

"Nous avons voulu (...) exprimer des remerciements car c'est important de le faire, vu l'immense solidarité spontanée dont nous sommes témoins", a expliqué Pierre-Gaël Laveder, l'un des porte-parole du groupe, qui dit avoir compté jusqu'à 1.400 "gilets jaunes" au plus fort de la mobilisation.



Dans leur communiqué en forme d'inventaire à la Prévert, les "gilets jaunes" bourguignons n'oublient pas d'applaudir le calme des automobilistes et ceux arborant un gilet jaune derrière le pare-brise, ni "la grand-mère qui nous a remerciés de nous battre" car elle n'en avait plus la force.