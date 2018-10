Limitation à 80 km/h : "On se donne deux ans pour l'évaluer", confirme Castaner sur RTL

et Léa Stassinet

publié le 30/10/2018 à 10:57

La mesure instaurée en juillet dernier avait fait grincer les dents de beaucoup de Français, désormais dans l'obligation de rouler à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes départementales. Mais Christophe Castaner en est "convaincu", "c'est une bonne mesure".



Invité ce mardi 30 octobre sur RTL, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'elle "vise à sauver des vies et des centaines de blessés grave". Cette mesure n'est cependant pas gravée dans le marbre, comme l'avait déjà indiqué le gouvernement. "On va l'évaluer, le Premier ministre a dit qu'on se donnait deux ans pour l'évaluer".

"Si elle ne fait pas baisser le nombre de morts sur les routes, on reviendra à 90 km/h. Si par contre on établit le fait qu'elle a fait baisser le nombre de morts sur la route, alors j'aurais la fierté d'avoir assumé l'impopularité de la mesure, et en même temps de savoir qu'elle aura permis de sauver des vies", a ajouté le ministre.

Christophe Castaner a par ailleurs indiqué avoir en sa possession des statistiques sur les premiers mois de l'application du texte. "Sur le dernier trimestre on a une baisse mais sur le dernier mois on a une augmentation du nombre de morts sur la route, mais sur trois mois, ce n'est pas un outil satisfaisant", a-t-il nuancé.