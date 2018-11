publié le 14/11/2018 à 21:58

Emmanuel Macron reste ferme. Interrogé sur le pouvoir d'achat des Français durant le 20 heures de TF1, le chef de l'État est revenu sur la hausse des taxes qui font grogner beaucoup de Français depuis plusieurs semaines et notamment celle sur les carburants.



Sur les impôts, Emmanuel Macron est clair, ils permettent d'investir pour le pays : "Pour pouvoir répondre à nos besoin de protection et de sécurité intérieure, ce sont vos impôts qui payent, pour pouvoir avoir une politique juste sur le plan social et aider les plus faibles ce sont vos impôts qui payent, pour accompagner les territoires les plus en difficulté, ce sont vos impôts qui payent". Et le président a ensuite souhaité répondre aux critiques : "Je voudrais que l'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui affirment payer trop d’impôts sont les mêmes qui refusent les changements". Il a continué en confiant que "les impôts allaient progressivement baisser".

À propos des taxes, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la hausse du prix du carburant : "Regardons les choses en face. Les trois quarts de l'augmentation du prix à la pompe : c'est parce que le prix du pétrole mondial a augmenté. c'est ça la réalité". Selon lui la France est "dépendante de facteurs non maîtrisés". La hausse du gaz, elle, ne résulte pas d'un choix du gouvernement mais d'une formule mécanique du prix du gaz.

Cependant, le président "assume totalement" les 3 milliards de taxes supplémentaires sur l'essence et le gazole, qui sont une décision du gouvernement. "Il faut faire réduire l’écart entre le diesel et les sans plomb et il faut d’avantages taxer les énergies fossiles pour financer notre investissement dans les énergies renouvelables".