Gérald Darmanin : voit-on déjà les limites du nouveau ministre de l’intérieur ?

Avec Gérald Darmanin, il y a les prises de parole au ton martial et puis il y a les images de violences urbaines sur les Champs-Élysées que les Français ont pu voir le 23 août après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions. 3.000 policiers étaient pourtant mobilisés pour les éviter. On ne peut que noter le décalage entre les paroles et les actes.

Alors, faible, le nouveau ministre de l'Intérieur ? Pas vraiment. En tout cas il porte mieux le costume que son prédécesseur, Christophe Castaner, et a retrouvé le contact avec les policiers. Le nouveau patron de la place Beauvau tient la maison. La question serait plutôt : n'essaie-t-il pas d'imiter Nicolas Sarkozy, presque 20 ans après? Quand ce dernier promettait de passer le karcher dans les quartiers populaires, Darmanin affirme lui vouloir stopper "l'ensauvagement de la société".

"Peut-être que mon langage chauffe les oreilles bien pensantes des Parisiens du Vème arrondissement de Paris, moi je parle français", dit-il dans Le Figaro du jour. "La France est malade de son insécurité", y ajoute-t-il. "La France est malade de son insécurité et la première chose est de mettre des mots sur la maladie", ajoute-t-il. Comme il le dit lui même, ce ne sont pour l'instant que des mots.

Longue dégradation de l'autorité

Au delà de l'air de déjà-vu, Gérald Darmanin arrive après une longue dégradation de l'autorité : séparatisme dans les quartiers, "Gilets jaunes"... Les manifestations dérapent désormais à chaque fois, ce à quoi il faut ajouter la violence de tous les jours pour un simple regard, une parole, une contrariété. Tout cela montre que l'autorité de l'État est atteinte et que le sentiment d'impunité se développe.

Les chiffres de la délinquance ne sont pas bons en France. Face à cela, l'autorité ne se décrète pas, elle s'impose.

Le sujet de l'insécurité est l'un des seuls que peuvent utiliser Les Républicains contre LaREM, un domaine où Emmanuel Macron ne s'est pas assez affirmé durant son quinquennat, et sur lequel le parti de Christian Jacob a une certaine autorité.