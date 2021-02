et AFP

publié le 23/02/2021 à 20:10

Un homme de 20 ans, proche du mouvement Génération Identitaire, a été placé en garde à vue jusqu'à mardi 23 février dans l'après-midi, pour avoir tracé la veille un tag anti-islam sur la palissade d'une mosquée en construction à Strasbourg, a appris l'AFP de sources concordantes. Le suspect pourrait appartenir au mouvement d'extrême droite Génération identitaire, menacé de dissolution, dont il est un sympathisant, a-t-on précisé de source policière.

L'inscription "Non à l'islam, ça va au bled" avait été tracée lundi en grandes lettres capitales noires sur la palissade du chantier de la Grande mosquée Bey Sultan. Stoppé par des passants, l'auteur du tag avait été placé en garde à vue lundi après-midi. Celle-ci a été levée le lendemain. L'inscription visant la religion musulmane et non la communauté musulmane, l'étudiant n'est pas poursuivi pour provocation à la haine raciale mais pour dégradation par tag.

Étudiant à Strasbourg, le suspect a indiqué s'être rendu à Paris pour la manifestation de Génération identitaire samedi dernier, a revendiqué son geste, a indiqué le parquet. Il est convoqué début avril au tribunal pour une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et encourt 3.750 euros d'amende. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.

Condamnation unanime des élus

Dans un communiqué de la Ville de Strasbourg, les élus de l'ensemble des groupes politiques représentés au conseil municipal ont condamné mardi "unanimement et avec la plus grande fermeté tout acte islamophobe ou xénophobe". "Élu·e·s de la République, nous rappelons avec fermeté que chacun·e doit pouvoir vivre sa foi sans discrimination et nous tenons à assurer notre entier soutien à la communauté musulmane de Strasbourg", ont-ils ajouté.

Appelée à devenir la plus grande mosquée d'Europe, la Grande mosquée Bey Sultan est construite à l'initiative de la Communauté islamique du Millî Görüs (CIMG), une organisation proche de la Turquie qui gère des centaines de mosquées en Europe.

"De tels actes sont une expression de haine et d'intolérance à l'égard des Français de confession musulmane ou de leurs lieux de cultes et mettent en péril le vivre ensemble", a réagi Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman (CFCM), interrogé par l'AFP. Également président de l'Observatoire national de lutte contre l'Islamophobie, il déplore "un climat en France concernant les valeurs de l'islam ou l'islamo-gauchisme qui favorise de tels actes".

"Nous avons terminé l'année 2020 avec un bilan de 235 actes anti-musulmans déclarés dans les commissariats et les gendarmeries", a rappelé Abdallah Zekri, "apportant tout (son) soutien aux responsables de cultes victimes ces derniers temps de tels actes".