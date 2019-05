"François Hollande a été élu sur un malentendu", lâche Manuel Valls

publié le 23/05/2019 à 12:01

Dimanche, les Français votent pour les européennes, mais un autre scrutin sera particulièrement scruté : les municipales à Barcelone. Manuel Valls est candidat à la mairie de la capitale catalane. L'ancien Premier ministre vide ce jeudi matin son sac dans les colonnes de l'Obs.



La primaire perdue du Parti socialiste lors de la dernière présidentielle a été "très dure". "C'est LA vraie erreur que j'ai commise, mais qui était impossible à éviter une fois qu'Hollande avait annoncé qu'il n'y allait pas", reconnaît-il. "Lors du débat face à Hamon, je savais que l'histoire était finie, et puis j'ai soutenu Macron. Ils ont voulu me faire la peau." Et d'ajouter : "La campagne à Évry ajoute-t-il a été terrible".

Des "confessions assez surprenantes", écrit l'Obs. Mais ces années l'ont visiblement lessivé. "Je suis quelqu'un qui encaisse mais ces 5 années de pouvoir ont été redoutables.

Je n'en pouvais plus", lâche-t-il.

"François Hollande a été élu sur un malentendu", ajoute-t-il. "Il fallait tout péter, tout casser. Il ne l'a pas fait". "Au fond, dès l'automne 2012 il ne pouvait plus se représenter", confie-t-il.



Manuel Valls jure que même s'il perd dimanche il ne reviendra pas en France. "Je ne veux plus être le hamster qui tourne dans sa roue, sinon je serais resté, à attendre que Collomb parte et qu'on m'appelle ou que Castaner se casse la gueule".