publié le 29/01/2017 à 18:15

Benoît Hamon est désormais le candidat de la gauche pour l'élection présidentielle. Il a récolté 58,88% des voix, contre 41,12% pour Manuel Valls. L'instant a été immortalisé par une photo prise au siège du Parti socialiste avec Jean-Christophe Cambadélis. "J'aurai l'honneur de pouvoir incarner après François Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux en tracer les chemins nouveaux (...) Face à une droite des privilèges et conservatrice et une extrême droite destructrice, notre pays a besoin d'une gauche moderne, innovante, tournée vers l'avenir, qui pense le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il fut, et qui soit capable d'apporter un futur désirable", a-t-il déclaré à l'issu de la communication des premiers résultats.



Selon Manuel Valls, "Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement (...) Une nouvelle page s'ouvre. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de me réinventer aussi".

>> Découvrez les résultats du second tour de la primaire de la gauche.

Revivez le second tour de la primaire

22h49 - Retour sur le parcours de Benoît Hamon, celui qui a déjoué tous les pronostics.

22h46 - Alors que Benoit Hamon a été donné largement vainqueur du second tour de la primaire de la gauche avec 58,88% des voix, il a ensuite retrouvé Manuel Valls au siège du Parti Socialiste à Solférino. Vers 21h45, devant une centaine de personnes, les deux hommes se sont retrouvés pour une poignée de main symbolique, sous le regard de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Une rencontre qui n'a pas été des plus chaleureuse : aucun mot n'a été échangé entre le vainqueur et Manuel Valls et les sourires étaient relativement crispés.

> Primaire de la gauche : Benoît Hamon et Manuel Valls se sont retrouvés à Solférino Crédit Image : Capture d'écran LCI | Crédit Média : LCI | Date : 29/01/2017

22h29 - Sur RTL, le sénateur de Val de Marne Luc Carvounas a regretté le manque d'engagement des membres du gouvernement auprès de l'ancien premier ministre.

22h19 - Toujours peu d'évolution dans les résultats. Benoît Hamon l'emporte désormais avec 58,88%. Manuel Valls obtient 41,12% des voix.



22h10 - La victoire de Benoît Hamon ouvre la voie à une situation totalement inédite. Pour la première fois de l'histoire de la Vème République, aucun candidat ne défendra le bilan du pouvoir en place.



22h00 - Benoît Hamon rencontrera Bernard Cazeneuve demain après-midi, à 15h30, annonce Matignon.



21h50 - Benoît Hamon et Manuel Valls se sont retrouvés à Solférino et se sont affichés ensemble sur le perron du bâtiment. Jean-Christophe Cambadélis se tenait à leur côté.

#PrimaireGauche Poignée de main entre Benoit Hamon et Manuel Valls à Solférino pic.twitter.com/oYe4phrnyd — Public Sénat (@publicsenat) 29 janvier 2017

21h42 - Les résultats se précisent mais évoluent peu. Benoît Hamon mène avec 58,89% des voix, face à Manuel Valls (41,11%).

21h35 - Manuel Valls est arrivé à Solférino il y a quelques minutes. Il doit y rencontrer Benoît Hamon pour réaliser la traditionnelle photo entre les finalistes.



21h30 - Selon notre sondage, la candidature de Benoît Hamon entraîne une nette perte de points de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat socialiste obtiendrait 15% des voix, devant le cofondateur du Parti de gauche (10%). La chute du député européen se situe entre 4 et 5 points.



21h25 - Comme la semaine dernière, le discours de Benoît Hamon a démarré alors que son adversaire s'exprimait - Vincent Peillon, dimancher dernier, Manuel Valls, ce soir. Une situation qui a étonné les internautes.

Hamon adresse un "salut chaleureux" à Valls, mais n'attend pas la fin de son discours pour parler. Et le rassemblement ? #PrimairesGauche — Sylvain Zimmermann (@sylvainzim) 29 janvier 2017

21h17 - Les résultats sont mis à jour sur le site officiel de la primaire : Benoît Hamon 58,88% des suffrages, Manuel Valls 41,12%.



21h13 - Selon notre sondage, si Marine Le Pen et François Fillon sont les mieux placés pour accéder au second tour, Emmanuel Macron consolide son statut de troisième homme, selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL.

21h01 - Benoît Hamon s'exprime à son tour : "J'adresse un salut sincère, chaleureux et amical à Manuel Valls avec qui je me suis entretenu au téléphone. Je remercie avec beaucoup d'émotions tous ceux qui m'ont apporté leurs suffrages (...) Notre pays a besoin de la gauche, mais d'une gauche moderne, innovante tournée vers l'avenir. Toute ma campagne a été tournée vers cette horizon".



Il ajoute : "Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire (...) Je ne me résigne pas à la fatalité (...) Je ne crois pas en l'homme providentiel (...) Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. Dès lundi, je proposerai à tous les candidats de cette primaire, en particulier à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français (...) Je veux donc rassembler les Français, tous les Français autour d'un futur. Ensemble faisons battre le cœur de la France".

> Benoît Hamon : "Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire" Crédit Image : CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP | Crédit Média : BFM TV | Date : 29/01/2017

20h52 - Manuel Valls prend la parole : "Les Français se sont exprimés, plus nombreux qu'au premier tour, mais pas assez pour inverser le cours des choses si cela était possible. Benoît Hamon l'a emporté nettement et je tiens chaleureusement à le féliciter".



Il ajoute : "Il est désormais le candidat de notre famille politique et il m'appartient de mener à bien la mission de rassemblement. je veux lui souhaiter bonne chance pour la campagne (...) Merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis Argenteuil, Évry, Matignon, Beauvau (...) Les défaites font parties de la vie politique et de la démocratie. N'en portons aucun rancœur. J'aime trop la vie pour que la rancœur puisse chez moi l'emporter".



20h42 - Thomas Clay, le président de la Haute autorité de la primaire de la gauche prend la parole : "Nous n'avons connu aucun incident qui n'ait été surmonté comme d'ailleurs la semaine dernière".



Voici les premiers résultats annoncés : "À 20h30, sur 4.322 bureaux de vote soit environ 60% des bureaux de vote, il y a eu 1.101.180 votants. La participation est donc à cet instant en forte hausse, ce dont chacun pourra se réjouir. Pour Benoît Hamon 58,65% des suffrages, Manuel Valls 41,35% des suffrages, les votes blanc : 9.910, les votes nuls 7.902. Les chiffres seront actualisés en temps réel".



20h38 - Gérard Collomb, soutien d'Emmanuel Macron renvoie Manuel Valls à son bilan.

Manuel Valls a fait une erreur : penser qu'on pouvait réformer de l'intérieur sans clarification au sein du parti.#PrimairesCitoyennes — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 29 janvier 2017

20h33 - La victoire de Benoît Hamon se précise. Des sources PS annonce que le candidat est largement vainqueur à 58,65% sur 4.000 bureaux de vote dépouillés.



20h22 - Candidat à la primaire de la gauche éliminé au premier tour, Jean-Luc Bennahmias se dit "pleinement derrière Benoît Hamon". Il avait pourtant accordé son soutien à Manuel Valls.

20h14 - À l'antenne de RTL, Stéphan Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis affirme qu'"avec une participation plus forte, les électeurs de gauche ont voulu dire que la gauche était là, debout".

"Avec une participation plus forte, les électeurs de gauche ont voulu dire que la gauche était là, debout" @StephanTroussel sur @RTLFrance pic.twitter.com/8jIKlMi8Fp — RTL France (@RTLFrance) 29 janvier 2017

20h07 - Pour cette soirée électorale, Benoît Hamon et son équipe se trouvent à la Mutualité à Paris.

A la mutualité, là où sont les soutiens de @benoithamon, la Sallé commence à se remplir. #PrimairesCitoyennes @RTLFrance pic.twitter.com/dH4Ibhte4c — Arnaud Tousch (@nanotousch) 29 janvier 2017

Les coupes de champagne sont prêtes. Je répète, les coupes de champagne sont prêtes. #PrimairesCitoyennes #Hamon pic.twitter.com/m3RSJzpa9p — Arnaud Tousch (@nanotousch) 29 janvier 2017

20h - Selon Alain Duhamel, "une large victoire de Hamon serait une victoire des frondeurs, donc de l'insatisfaction de l'électorat populaire, frustré du quinquennat".

Une large victoire de Hamon serait une victoire des frondeurs, donc de l'insatisfaction de l'électorat populaire frustré du quinquennat #RTL — Alain Duhamel (@AlainDuhamel) 29 janvier 2017

19h55 - La scène s'est déroulée il y a 30 ans et a été sortie des archives par France 5 : Benoît Hamon et Manuel Valls dansent ensemble.

Peu de chances que ça se reproduise ce soir : Quand Hamon et Valls dansaient ensemble en 1986 #CPol pic.twitter.com/CEb8Kv46CH — C Politique (@CPolF5) 29 janvier 2017

19h48 - En déplacement à Montret en Bresse pour aller voter dans son village comme le raconte Le Journal de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg apporte tout son soutien à Benoît Hamon : "Ensemble en 2014 nous avons quitté le gouvernement, dirigé par Manuels Valls, sur un énorme désaccord : la politique d'austérité. Ça a forgé une amitié. Il y a bien sur des désaccords entre Benoit Hamon et moi, mais ils ne sont pas aussi importants que ce qui nous rassemble. J’espère qu’il aura la force de se porter le plus loin possible".

19h43 - Selon Benjamin Sportouch, journaliste politique chez RTL, les premiers sondages donnent gagnant Benoît Hamon entre 57 et 60%.

Toutes les remontées des premiers bureaux largement favorables à @benoithamon #PrimaireGauche #PS — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 29 janvier 2017

19h42 - Pour rappel, au premier tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon a récolté 36,03% des voix, Manuel Valls 31,48%, Arnaud Montebourg, 17,52%, Vincent Peillon, 6,81%, François de Rugy 3,83%, Sylvia Pinel 2% et Jean-Luc Bennahmias 1,02%.



19h28 - Peu après la publication des résultats, Manuel Valls et Benoît Hamon sont attendus au siège du Parti socialiste.

@benoithamon et @manuelvalls devraient se retrouver au #PS une fois le vainqueur connu... sauf s'ils changent d'avis #PrimaireGauche — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 29 janvier 2017

19h23 - Entre 1,9 et 2,1 millions de personnes auraient voté au second tour de la primaire de la gauche, selon une projection de BFMTV.



19h21 - Notre envoyé spécial au QG de Benoît Hamon, Vincent Derosier, détaille le programme de la soirée pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale.

Chez @benoithamon le programme de la soirée est deja un programme de winner !#PrimaireGauche pic.twitter.com/vRE3mMaQxy — Vincent Derosier (@VincentDEROSIER) 29 janvier 2017

19h10 - Benoît Hamon félicite l'équipe de France de handball qui décroche le titre de champion du monde.

Les experts au firmament du sport Français. Bravo à l'équipe de France de hand championne du monde #FRANOR #experts — Benoît Hamon (@benoithamon) 29 janvier 2017

19h08 - Dans un peu plus d'une heure, le candidat de la gauche sera connu. Pensez-vous que Benoît Hamon ou Manuel Valls peuvent faire basculer l'élection présidentielle en leur faveur ?

Le vainqueur de la primaire PS peut-il remporter la présidentielle ? Oui

Non

Ne se prononce pas

19h - Les bureaux de vote sont désormais fermés depuis sept minutes.



18h56 - Au Parti socialiste aussi, la finale de handball est très suivie...

Au #PS un écran avec la participation à #PrimaireGauche un autre avec ...le match des #experts Double suspense — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 29 janvier 2017

18h45 - François Hollande assiste ce dimanche à la finale du Mondial-2017 de handball entre la France et la Norvège. Le chef de l'État qui a renoncé le 1er décembre à briguer un second mandat à l'Élysée, n'a pas pris part au scrutin de la primaire organisée par le PS. Dimanche dernier, à l'occasion du premier tour, il était en visite officielle au Chili. Le président de la République avait déjà nourri les commentaires avant le premier tour en choisissant de se rendre au théâtre lors du deuxième débat télévisé des sept candidats de la primaire.



18h40 - Lors de son dernier meeting de campagne à Lille, Benoît Hamon a assuré que "les hommes et les femmes de gauche ne peuvent pas par principe s'interdire de se rassembler (...) Je ne m'épargnerai aucun effort pour rassembler la gauche".



18h32 - En parallèle de la primaire de la gauche, François Fillon a tenu un meeting à La Villette, à Paris. L'ancien premier ministre en a profité pour charger Benoît Hamon : " À gauche, on rêve des 32 heures et d'un revenu universel. C'est l'assistanat universel (...) Ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise agricole ou dans une start-up. Sont-ils allés voir ce qu'il en était dans la Silicon Valley ? J'en doute".

A gauche, on rêve des 32h et d'un revenu universel : c’est l'assistanat universel. Ces gens-là ont enterré nos traditions ouvrières. pic.twitter.com/zRngcFry35 — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

18h21 - Selon Google, qui publie en temps réel ses requêtes sur son moteur de recherche, Benoît Hamon était le candidat de la gauche qui suscitait le plus d'intérêt de la part des internautes ce 29 janvier entre 8 heures et 14 heures, révèle le géant d'Internet.

18h15 - Les premiers résultats devraient être dévoilés aux alentours de 20 heures par Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire.

18h05 - La participation est toujours en forte hausse. À 17 heures, les organisateurs ont annoncé le vote de 1.306.852 personnes.

.@chborgel "1 306 852 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/2krkCwxBIh — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 29 janvier 2017

18h00- Bonjour et bienvenue en direct sur RTL.fr pour suivre l'annonce des résultats du second tour de la primaire de la gauche. Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon l'emportera ?