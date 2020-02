publié le 19/02/2020 à 08:29

"Notre ennemi est le séparatisme" mais "un plan contre l'islam serait une faute profonde". Emmanuel Macron s'est exprimé, le 18 février, à Mulhouse sur la lutte contre le "séparatisme islamiste" et la radicalisation. Un discours attendu durant lequel le président de la République a annoncé la fin progressive des "imams détachés" envoyés par d'autres pays.

Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 19 février, Manuel Valls a salué le discours du chef de l'État. Emmanuel Macron est "conscient et lucide des défis qui sont posés à la République. Il pose le bon diagnostic, il utilise les mots justes", a déclaré l'ancien Premier ministre.

Emmanuel Macron a axé son déplacement sur la lutte contre le "séparatisme islamiste" et non plus contre "le communautarisme". Que pense Manuel Valls de l'évolution de son vocabulaire ? "Je suis profondément français, j'aime mon pays et je sais combien le débat sur les mots est important. Je reconnais que parler de séparatisme est sans doute plus efficace et parler de séparatisme islamiste (...) est plus facile à comprendre", répond celui qui avait dénoncé "un apartheid territorial, social, ethnique", en 2015.