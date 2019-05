Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, à la traîne dans les sondages

publié le 22/05/2019 à 10:22

Les élections européennes commencent jeudi 23 mai avec les Néerlandais et les Anglais qui voteront les premiers. Quant aux Espagnols, elles coïncident avec les élections municipales et ce sont les derniers jours de campagne pour Manuel Valls à Barcelone. L'ancien Premier ministre français s'est installé dans le paysage mais il est loin d'être favori. Il y a un mois, il était avant-dernier des intentions de vote.



Meetings, visites dans tous les quartiers de la ville catalane et collage d'affiches électorales, Manuel Valls a mis toute son énergie dans la bataille pour la mairie ces sept derniers mois. Jamais une campagne aussi longue n'avait été observée à Barcelone.

Malgré des sondages compliqués, l'ex Premier ministre veut encore y croire : "Les sondages ici sont pipeautés depuis toujours, tout le monde le sait", a-t-il déclaré. "Je sens dans la rue, dans les rencontres, que le changement est possible et j'ai encore quatre jours pour convaincre mais ça va être la grande surprise donc je suis plein d'énergie", a-t-il ajouté. En cas d'échec dimanche 26 mai, Manuel Valls a promis qu'il resterait vivre à Barcelone.