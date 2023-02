À écouter Assemblée nationale : décor, menu et tarifs... Visite de la mythique buvette du palais Bourbon 00:03:59

La buvette de l'Assemblée nationale est l'objet de tous les fantasmes. En janvier 2018, les macronistes étaient accusés de casser l'ambiance en ne buvant que du Coca Light et la semaine dernière, effet inverse, selon Le Parisien, certains députés boiraient plus que de raison. Alors, RTL a voulu pénétrer dans cette buvette dont on parle tant. Pour vous faire visiter, on a choisi un guide de choix, un ancien président de l'Assemblée, François de Rugy.

Cette buvette est strictement réservée aux députés, il n'y a pas de journalistes, pas d'invités et les députés payent leurs consommations eux-mêmes. "La buvette de l'Assemblée se trouve au rez-de-chaussée du Palais Bourbon, juste à côté de l'hémicycle. Ça ressemble à un café brasserie, dans un décor du début du XXᵉ siècle ou de la fin du XIXᵉ siècle, avec un bar, quelques tables et chaises sur du carrelage", nous explique-t-il.

"Les chaises sont en bois, les tables plutôt métalliques avec un plateau en bois. Sur le long d'un mur et dans un angle, il y a une grande banquette de cuir pourpre. La salle n'est pas très grande d'ailleurs et il y a une ouverture sur un jardin avec quelques tables en terrasse qui, évidemment, ne sont installées qu'en été", poursuit François de Rugy.



Quels tarifs ?

La buvette fonctionne comme n'importe quel bistrot de qualité. "Il y a des serveurs. La particularité, c'est que ce sont des fonctionnaires. Donc c'est un des rares endroits de France, où un bar brasserie est tenu par des fonctionnaires. C'est ouvert d'ailleurs pendant toute la durée des séances", nous explique-t-il, ajoutant que "le service de repas n'est assuré qu'aux heures de repas. Il y a une petite cuisine à l'arrière de la salle. La carte n'est pas très fournie. C'est un éventail de plats qui est assez simple et assez restreint".

Alors, attention, on a même pu se procurer le menu : assiette de viande froide, assiette de saumon fumé, plat du jour, buffet, fromage, yaourt, dessert et salade de fruits. Côté boissons, une belle carte de vins au verre. Niveau tarifs, ça reste plus cher que dans votre cantine d'entreprise. "Les prix pratiqués sont un peu moins élevés que dans les bars brasseries de Paris et notamment du quartier de l'Assemblée qui, comme vous l'imaginez, est un quartier plutôt cher. Mais c'est comparable à un bar brasserie d'une ville de province", dit l'ancien président de l'Assemblée.

Dans le détail : le buffet, 10,50€, l'assiette de saumon est à 9,60€ et la viande froide à 9,10€. Concernant l'alcool, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ça va du verre de Bourgueil bio à 4,80€ au verre de Bandol à 9,80€. La coupe de champagne, elle, est à 8€.

