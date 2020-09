publié le 23/09/2020 à 20:40

Alors que l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas en France et que 69 départements ont dépassé le seuil d'alerte, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé, ce mercredi 23 septembre, que les rassemblements seront limités à 10 personnes au maximum dans l’espace public de certaines villes, se trouvant en "zone d'alerte renforcée".

Les métropoles concernées sont Paris et sa petite couronne, Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Rennes, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne, Grenoble ainsi que Montpellier. En conséquence, les bars devront y fermer à 22 heures, les fêtes locales et étudiantes seront interdites et les salles des fêtes et polyvalentes resteront fermées, à partir du lundi 28 septembre.

Olivier Véran a précisé que les préfets pourraient, en fonction de l'évolution de l'épidémie, imposer des règles plus strictes. Dans ces zones, le ministre de la Santé a ajouté que les visites en Ehpad seront possibles uniquement sur rendez-vous.