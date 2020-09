publié le 25/09/2020 à 15:30

Samedi 26 septembre, lundi 28... quand entrent réellement en vigueur les nouvelles mesures de restrictions sanitaires annoncées par Olivier Véran ce mercredi ? Fermeture des bars et restaurants, interdiction de rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public, interdiction des fêtes locales ou des fêtes étudiantes, jauge ramenée à 1.000 personnes... En réalité, tout dépend de la zone dans laquelle on se trouve.

Jean Castex l'a par exemple confirmé ce jeudi 24 septembre : devant l'urgence sanitaire, les bars et les restaurants vont bien fermer à Aix-Marseille et en Guadeloupe dès ce samedi 26 septembre. Si la justice n'en décide pas autrement. En effet, Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a annoncé qu'un référé-liberté serait déposé ce vendredi 25 septembre pour empêcher la fermeture des bars et restaurants de la métropole Aix-Marseille.

Dans un communiqué, publié le 24 septembre, le président du conseil régional de Paca appelle le préfet à "respecter scrupuleusement la loi" en prévision de ce référé-liberté qui s'opposera à "tout acte restreignant l'exercice de la liberté d'entreprendre, d'industrie et du commerce de façon disproportionnée".

Fermeture dès ce samedi pour les bars et restaurants d'Aix-Marseille

La fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille avait été annoncée et fixée à samedi il y a deux jours par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a placé le département des Bouches-du-Rhône en "alerte maximale", la dernière catégorie avant qu'une zone ne bascule en état d'urgence sanitaire. Une mesure qui suscite la colère des élus et des professionnels.

La maire de Marseille Michèle Rubirola estime qu'il a "une évolution positive de la situation sanitaire" dans la cité phocéenne. Selon elle, alors que le "taux de positivité augmente à Paris", et c'est Marseille qui est "sanctionnée". Elle dénonce aussi le "manque de concertation insupportable" du gouvernement.

Bars fermés à 22h dès le 28 septembre à Paris, Bordeaux, Lyon ou Toulouse

Concernant les 11 villes placées en "zone alerte renforcée", parmi lesquelles Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu'elles verront leurs bars fermer à 22h au plus tard d'ici le lundi 28 septembre. Cette nouvelle restriction ne prendra effet qu'à cette date, afin de laisser "le temps utile" à la consultation entre préfets et élus. Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier ainsi que Paris et sa petite couronne seront dans l'obligation d'appliquer cette fermeture anticipée.



Les horaires de fermeture, qui seront "décidés par le préfet après consultation des élus", ne seront donc pas nécessairement les mêmes dans l'ensemble des communes concernées. Cependant, "en tout état de cause", une ouverture après 22h ne sera pas possible.

Fermeture totale des salles de sport dès lundi

Outre les bars, les restrictions seront nombreuses à entrer en vigueur dans ces zones en alerte renforcée avec des rassemblements fixés à 1.000 personnes, une interdiction des fêtes locales ou des fêtes étudiantes ainsi que des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. Il y a aussi la fermeture totale des salles de sport et gymnases, des salles des fêtes et des salles polyvalentes pour toute activité festive et associative. Toutes ces mesures entreront en vigueur au 28 septembre.

Pour les territoires en "zones d'alerte", ce sont les fêtes, mariages et les événements associatifs qui devront se tenir en petit comité, soit à moins de 30 personnes, à partir de cette date. Soixante-neuf départements ont désormais un taux d'incidence au seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Parmi eux, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'ensemble de ces mesures sont décidées pour une durée de quinze jours selon le ministre de la Santé, qui a également rappelé la nécessite de modifier ou les comportements et les habitudes.