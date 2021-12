"Il y a 63 % des personnes qui décèdent du Covid qui sont malheureusement vaccinées", a affirmé ce mercredi 22 décembre Nicolas Dupont-Aignan au micro de RTL. Connu pour être sceptique sur l'intérêt de la vaccination des enfants, selon le leader de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, seulement 37% des individus décédés à la suite d'une complication du coronavirus seraient non-vaccinés.

Un chiffre, en effet, exact. Il y a 1.458 décès à l'hôpital en un mois, entre le 5 novembre et le 5 décembre. 63% étaient effectivement vaccinés. Donc, oui, il y a des décès pour les personnes vaccinées. Cela peut concerner les personnes qui sont âgées, fragiles ou ayant des facteurs de risques. Mais en France il y a 10 fois plus de personnes vaccinées que de non-vaccinées. Donc c'est normal qu'il y en ait plus qui arrivent à l'hôpital et qui en meurent, en valeur absolue.

Proportionnellement, 80% des personnes décédées à l'hôpital n'étaient pas vaccinées

Cependant, les résultats sont différents si on fait un ratio. Pour 1 million de personnes non-vaccinées, on a 81 morts. Alors que pour 1 million de personnes vaccinées, on a 17 morts. Donc proportionnellement, 80% des personnes décédées à l'hôpital n'étaient pas vaccinées.

Enfin, si on appliquait le taux de mortalité des non-vaccinés à toute la population, on aurait eu 4.200 morts en plus en novembre. Ce qui fait 4.200 vies sauvées grâce au vaccin.