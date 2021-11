FACT CHECKING - Les personnes vaccinées sont-elles davantage hospitalisées que les non-vaccinées ?

Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (la Drees), les personnes vaccinées contre le Covid-19 sont désormais plus nombreuses que les non-vaccinées à intégrer les services de réanimation du pays. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent alors sur l'efficacité du vaccin.

Seulement, il faut savoir que La Drees présente les données régionales sur le nombre de cas et d'hospitalisations selon le statut vaccinal des patients. Cependant, ces chiffres doivent être mis en parallèle avec le nombre de personnes aujourd'hui vaccinées en France.

Par exemple, la région des Pays de la Loire a beaucoup fait parler d'elle sur Twitter. En effet, le 26 octobre 2021, ce sont 11 personnes vaccinées qui sont entrées à l'hôpital pour suspicion de Covid dans les Pays de la Loire. À cette même date, seulement une personne non-vaccinée a été admise à l'hôpital pour les mêmes raisons.

Seulement, 0,0044% de personnes vaccinées sont hospitalisées à cause du Covid

Le site de France Info nous indique qu'il y a une population totale de 2,6 millions de vaccinés dans les Pays de la Loire. À l'inverse, il y a 250 000 Ligériens qui sont non-vaccinés. Le nombre de personnes vaccinées est bien plus important. De façon mécanique et prévisible, les citoyens vaccinés seront donc plus nombreux à être admis à l'hôpital.



Aujourd'hui en France, il y a plus de 50 millions de personnes vaccinées en France. 2.500 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus. Donc, si on rapporte ce chiffre à ces 50 millions d'habitants, on a 0,0044% de personnes vaccinées qui sont hospitalisées à cause du Covid comme l'expliquait RTL le 12 novembre.

Par ailleurs, il faut ajouter que les deux doses de vaccin réduisent fortement le risque de développer une forme grave du coronavirus. Mais la vaccin n'annule pas totalement les possibilités de complications. En effet, ce sont 297 malades vaccinés qui sont décédés depuis un mois. Ce sont surtout des personnes qui ont des comorbidités comme des cancers, de l'obésité ou des maladies cardiaques, qui sont âgées ou qui ont un système immunitaire fragile.