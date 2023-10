Fabien Roussel et la Nupes : l'heure du divorce a-t-elle sonné dans l'alliance de gauche ?

Jamais les tensions n'avaient été aussi fortes. Depuis 48 heures, les cadres de la France insoumise le répètent à l'envi : Fabien Roussel "a choisi" de se retirer de la Nupes, cette alliance de gauche née lors des dernières élections législatives. Ce lundi 2 octobre, le Secrétaire national du Parti communiste leur a répondu : "C'est eux qui veulent me mettre dehors", accuse-t-il.

Tout est parti des déclarations de Fabien Roussel dans l'émission de France 2 Quelle Époque, samedi 30 septembre. Le communiste estimant que la Nupes "n'est pas une formation politique".

Quelques heures plus tard, le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard n'avait pas ménagé ses critiques. "Fabien Roussel n'est pas un adversaire politique, mais il a choisi (...) de se mettre à distance de la Nupes, d'en sortir", a expliqué Manuel Bompard sur Europe 1/CNews. "Je prends acte du fait qu'il considère qu'il n'a plus rien à voir avec la Nupes (...) qu'il a décidé de quitter la Nupes", a-t-il ajouté.

Roussel demande du "respect" de la part de LFI

Le clou a été enfoncé dans la soirée, dimanche, par l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, sur LCI. Le leader du mouvement affirmant alors que Fabien Roussel avait "décidé qu'il sortait" de la Nupes, dénonçant le "grand malaise à gauche" vis-à-vis de "certaines déclarations" du dirigeant communiste.

La bataille politique s'est poursuivie lundi, toujours par médias interposés. Sur BFMTV, le communiste a jugé avoir "une autre conception du rassemblement et de l'union" que LFI. "Je ne demande qu'une seule chose à LFI et mes partenaires de gauche : le respect. Plus d'insulte. Ce sont eux qui veulent me mettre dehors", a-t-il jugé.

[Les Insoumis] n'acceptent pas qu'on puisse tenir des positions différentes. Fabien Roussel, Sécrétaire national du PCF

Et celui-ci de concentrer ses attaques sur les Insoumis : "Ils n'acceptent pas la différence et le débat. Ils n'acceptent pas qu'on puisse tenir des positions différentes. Je demande à ce qu'on cesse ces invectives, ces menaces d'exclusion", a exigé Fabien Roussel.

Si le leader des communistes assure être toujours partie prenante à la Nupes, il n'en reste pas moins que cet épisode est le signe d'une division profonde entre les deux (ex-futur) alliés des législatives. Alors même que se profilent déjà les élections européennes, où la gauche pourrait se présenter en ordre dispersé.