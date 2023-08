Ségolène Royal n'en démord pas. Elle l'a redit encore mercredi 31 août : elle veut être la tête de liste de la gauche aux européennes au printemps prochain. Elle souhaite conduire une liste d'union, mais avec qui ? À ce stade, pas grand monde. Mais c’est sa force. Ségolène Royal ne doute de rien, et surtout pas d’elle-même.

Et comme Jean-Luc Mélenchon l’a encouragée publiquement parce qu’il prend un malin plaisir à mettre les autres partis de gauche devant leurs responsabilités, et bien, elle marche sur l’eau. La lumière est sur elle, elle s’apprête à aller chroniquer chez Hanouna, elle est invitée sur les plateaux. Elle est contente et débordée par son envie irrépressible et irréelle d’exister.

Pourtant, cela n'a pas vraiment de chance d'aboutir. Parce que notamment les Verts et les communistes ont déjà fait savoir qu’ils partaient de leurs côtés. Il n’y a donc pas d’union à ce compte-là.



Ségolène Royal ne manque pas d’air, elle a un toupet incroyable Alba Ventura

Mais, elle ne manque pas d’air Ségolène Royal. Elle a un toupet incroyable. Elle était interviewée lundi sur la RTS, la télévision suisse, pour promouvoir cette liste d’union. Et elle n’a rien trouvé de mieux que de fustiger ceux qui refusent cette liste unique (surtout les écolos). Elle parle "d’appareils politiques qui se recroquevillent sur eux-mêmes", de "ces gens immatures qui n’ont pas conscience de ce que le monde attend et ne sont là que pour défendre leur petite place au chaud". Ça, c’était une pique contre Yannick Jadot qui prépare son arrivée au Sénat en septembre prochain et qui ne veut ni de liste d’union ni de Ségolène Royal.