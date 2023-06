ÉDITO - Carole Delga, Nupes, Mélenchon : quand la gauche radicale joue les pyromanes

Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie s'est fait étriller par la gauche radicale pour avoir renvoyé Kylian Mbappé et Yannick Noah à leurs statuts de fils d'immigrés.



Pourquoi ce déferlement de violence ? C’est une maladresse. Carole Delga l’a elle-même reconnue. Elle a été un peu vite dans sa façon de répondre. Elle parlait des immigrés qui travaillent dans nos hôpitaux, nos restaurants et qui font le ménage dans nos entreprises. Elle a voulu prendre en exemple des personnalités pour évoquer les richesses de l’immigration.

Des personnalités françaises dont les parents sont d’origines étrangères, comme le papa de Mbappé ou celui de Noah. On a voulu lui faire dire que dès lors qu’on était "noir" on était immigré. La machine s’est emballée, procès en racisme. C’est quand même mal connaître Carole Delga !



Une ennemie de classe à abattre

Ce qui est très significatif dans cette affaire, c’est la violence, le procès en sorcellerie qui a été instruit contre elle par les mélenchonistes. Il fallait lui régler son compte. Souvenez-vous que Carole Delga a été très bien réélue lors des dernières régionales refusant de faire alliance avec LFI.

Elle s’était aussi opposée à l’accord sur la Nupes. Il faut voir comment sur Twitter, les Insoumis ont organisé une véritable expédition punitive contre Carole Delga. Parce qu’à leurs yeux c’est une ennemie de classe qu’il faut abattre.



On en revient à ces deux gauches irréconciliables dont parlait Manuel Valls. Cette guerre qui perdure entre cette gauche radicale, sectaire, recroquevillée sur le communautarisme. On en a encore eu un exemple avec la députée LFI Mathilde Panot qui a vilipendé Le Parisien pour avoir fait sa Une sur le port de l’abaya à l’école (cette robe traditionnelle musulmane qui se met sur les vêtements).



Jean-Luc Mélenchon voit la Nupes prendre l’eau

À part ça Mathilde Panot se dit féministe et laïque ! Donc d’un côté cette gauche radicale et de l’autre ce qui reste du socialisme. Quelques personnalités locales comme Carole Delga et d’autres anciens leaders qui vont se retrouver ce week-end autour de Bernard Cazeneuve.

Ce PS qui refuse toujours la main mise de Jean-Luc Mélenchon. Tandis que lui-même enrage contre ces socialistes qui ne sont pas soumis. C’est la raison pour laquelle les Insoumis pilonnent. Ils chassent en meute. Enfin, la violence des attaques est quand même un sacré aveu de faiblesse.

Est-ce un aveu de faiblesse ? De qui ? Jean-Luc Mélenchon ? Oui c’est exactement ce que je pense. Jean-Luc Mélenchon voit la Nupes prendre l’eau. L’objet politique qu’il a créé pour unir toutes les forces de gauche aux législatives ne sera peut-être pas reconduit pour les européennes parce que chacun veut jouer sa carte.



Jean-Luc Mélenchon prêt à tout faire exploser

Il sent qu’il perd son influence donc il est prêt à tout faire exploser. Il voit aussi que le combat contre la réforme des retraites a très nettement baissé en intensité pour ne pas dire qu’il est terminé.



Il s’accroche à une candidature d’Adrien Quatennens : "Il reviendra dans la course, un jour ou l’autre", dit-il au moment où l’image du dauphin est sacrément abîmée. Jean-Luc Mélenchon est comme un animal blessé. Il avait Jean-Luc Mélenchon a cru le moment arrivé. Et il voit le moment s’éloigner. Plus il verra les choses s’éloigner, plus il sera dans la violence.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info