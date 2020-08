publié le 09/08/2020 à 13:08

La visio-conférence des donateurs en soutien au Liban, co-organisée par l'ONU et la France, se tient aujourd'hui à 14 heures. Le gros enjeu c'est d'abord l'aide d'urgence. Il s'agit aussi plus globalement de venir au secours d'un pays qui connaît une crise économique majeure et grave depuis plus d'un an. Rappelons que 50% de la population du Liban vit désormais en dessous du seuil de pauvreté. La communauté internationale peut-elle tout simplement sauver le Liban ?

Si ce n'est pas dit en ces termes, c'est toutefois le but. Plus de 35 participants pour cette opération de sauvetage : Emmanuel Macron sera en visio conférence depuis le fort Brégançon. Il sera le premier à s'exprimer à 14 heures. Seront aussi présents Donald Trump, Charles Michel pour l'Union européenne, la Chine et les pays du Golfe.

Deux niveaux et deux temps : l'aide d'urgence avec les médicaments, la nourriture et la reconstruction des hôpitaux. Pas de chiffres avancés, mais on sait que le secteur de la santé a besoin assez vite de 85 millions de dollars et au moins 10 millions pour les écoles.

Ce qui est certain selon l'Élysée, c'est que l'époque des chèques en blanc est terminée. Ce sera un point essentiel de cette conférence qui devrait durer au moins 1h30 : avoir des garanties (peut-être des mécanismes de contrôle) afin que l'aide ne soit pas détournée par des réseaux de corruption.

Pour reprendre une formule de l'entourage présidentiel : le Liban est en train de sombrer et cette conférence doit aider le pays à remonter à la surface.

