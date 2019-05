publié le 13/05/2019 à 20:07

Alors que la campagne des européennes a officiellement débuté ce lundi 13 mai, un candidat aurait pu venir s'ajouter à la liste du Rassemblement National. Éric Zemmour a bien été approché pour ce scrutin par le parti de Marine Le Pen mais s'est finalement résigné.



Le polémiste s'en explique et affirme avoir également été approché par Nicolas Dupont-Aignan, l'ancien allié de la présidente du parti d'extrême-droite à la dernière élection présidentielle : "Des proches de Marine Le Pen m’avaient proposé la tête de liste, finalement Marine Le Pen m’a proposé d’être troisième sur la liste et j’ai refusé tout ça. Voilà, c’est simple. Mais vous savez Marine Le Pen ne fut pas la seule, puisque Nicolas Dupont-Aignan aussi m’a proposé d’être en troisième sur sa liste", explique Éric Zemmour sur RTL.

Éric Zemmour a notamment justifier son refus par le fait que ce n'était simplement pas son métier : "Je n’avais pas envie de rentrer dans cette bataille électorale et parce que ce n’est pas mon métier, que je pense que je fais un travail utile de métapolitique comme on dirait, c’est-à-dire de bataille sur les idées, les convictions et donc je pense que ça c’est très utile. Je suis pour un grand rassemblement des droites et même des populistes. Donc je ne me voyais pas membre d’une boutique pour être député européen. Je ne cherchais pas un poste, ce n’était pas mon objet".