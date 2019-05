publié le 13/05/2019 à 17:02

Un nombre record de 34 listes, dont trois issues du mouvement des "gilets jaunes", ont été déposées pour les élections européennes, qui se dérouleront le dimanche 26 mai. Une élection inédite qui a semé la pagaille dans de nombreuses mairies pour lesquelles il s'avère compliqué d'installer suffisamment de panneaux et d'espace pour toutes les affiches.



Selon Valéry Giscard d'Estaing, le nombre de listes pour lesquelles les Français sont appelées à voter est trop élevé : "Ridicule, grosteque. Au lieu de vouloir traiter le vrai sujet c’est : comment faire avancer de manière utile bien entendu l’Union de l’Europe ? On se lance dans des débats dans lesquels on cherche des transformations, interventions curieuses. Il y a de la place pour cinq listes en fait : vous avez l’extrême gauche et l’extrême droite, la gauche et la droite et le centre".

L'ancien président de la République est également revenu sur la situation de LaREM : "Concernant l'Union et l'Europe, elle est plutôt centre droit. Dans la vie publique, elle est plutôt au centre".

