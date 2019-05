Européennes : "Un renversement exceptionnel" va avoir lieu, selon Zemmour

publié le 17/05/2019 à 11:39

À un peu plus d'une semaine des élections européennes, La République en Marche et le Rassemblement national sont en tête. Dans notre baromètre Harris Interactive, la liste de Jordan Bardella devance celle de Nathalie Loiseau d'un demi point à 23%.



"Il ne faut pas croire que les jeux sont faits. Il peut toujours se passer quelque chose", estime Nicolas Domenach. "D'autant plus que les gens se décident de plus en plus tard et surtout pour les européennes où ils ne vont pas voter", appuie Eric Zemmour.

Ce dernier souligne que "des grandes tendances se profilent". Pour lui, "entre le score de la ligne Bardella-Le Pen, de Dupont-Aignan et les petits Asselineau et Philippot, on a un bloc populistes-souverainistes à 30%, ce qui est énorme". Et de noter qu'actuellement ce bloc fait le double de la droite traditionnelle représentée par François-Xavier Bellamy. "C'est un renversement exceptionnel".

Sur RTL, Bernard Tapie avait estimé que si la liste Renaissance ne remportait pas ces européennes, la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron serait très compliquée.



Un avis que ne partage pas Eric Zemmour et Nicolas Domenach. "On a des institutions très fortes encore. On a un président qui n'est contesté de manière claire par aucun leader en face. Il a encore les moyens d'agir", argumente Nicolas Domenach. "Ce que confirme cette élection c'est que les deux partis qui monopolisaient la vie politique française depuis 60 ans restent brisés pour l'essentiel", ajoute-t-il.