À deux semaines des élections européennes, Emmanuel Macron n'hésite pas à s'impliquer dans la campagne. Déjà, le président de la République avait insisté auprès d'Édouard Philippe pour que le Premier ministre soit présent à des meetings de La République En Marche.



De son côté, Emmanuel Macron apparaît sur l'affiche de campagne de la liste Renaissance. Le chef de l'État a aussi effectué une visite surprise aux membres de la liste, lors d'une réunion de travail. Doit-il s'investir davantage et être présent lors d'un meeting ?

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 12 mai, Nathalie Loiseau estime : "Nous sommes la liste d'une majorité élargie qui soutient l'action du président de la République dans son ambition de soutenir l'Europe. Il (Emmanuel Macron ndlr) est venu rencontrer les colistiers en début de semaine. Il s'exprime sur l'Europe, c'est une de ses passions. Il a fait campagne en 2017 comme un européen convaincu et exigeant. Il est dans son rôle".

Nous ne pouvons pas passer 5 ans de plus avec un parti qui déteste l'Europe et qui veut l'émietter et l'affaiblir Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche





Quand aux rumeurs qui racontent que la tête de liste La République En Marche aurait préféré se passer d'un soutien aussi franc du président de la République, Nathalie Loiseau répond : "C'est faux". "Je serai ravie qu'il vienne. Les militants seraient enchantés qu'il vienne. Les colistiers aussi et il fera ce qu'il veut et je ne suis pas la porte-parole de l'Élysée. j'ai pleine confiance dans son engagement", dit-elle.



L'ancienne ministre des Affaires européennes a réaffirmé son engagement pour lutter contre le Rassemblement national. "Le risque est toujours là, ceux qui nous avait accusés de parler d'un risque de victoire du Rassemblement national n'avaient tout simplement pas vu la réalité. Rien n'est gagné, il faut se battre. Je me bats pour un projet, pour notre pays. Nous ne pouvons pas passer 5 ans de plus avec un parti qui va au Parlement européen et qui déteste l'Europe et qui veut l’émietter et l'affaiblir", attaque-t-elle.

Des élections qui pourraient influencer 2022 ?

Si la question de la présence ou non d'Emmanuel Macron à un meeting de la majorité présidentielle se pose, c'est avant tout parce que l'avenir politique du président de la République est lié aux élections européennes.



Dans le cas où il remporte ce scrutin, le chef de l'État bénéficiera de l'accord des Français pour continuer la mies en oeuvre de sa politique. Un argument de taille en pleine colère des "gilets jaunes".



Si Emmanuel Macron perd les élections européennes, et dans le cas où Marine Le Pen les remporte, toute la suite du quinquennat du président se verrait chambouler. Selon nos informations, cette défaite entraînerait un remaniement au sein de l'équipe gouvernementale.