publié le 16/05/2019 à 17:57

En pleine campagne européenne et à l'heure où les sondages la place au plus bas, la liste du Parti Socialiste et de place publique menée par Raphaël Glucksmann peine à se faire entendre parmi les électeurs. Malgré le soutien de Christiane Taubira, venue le soutenir publiquement lors de son meeting à Rouen ce mercredi 15 mai, certains grands noms de la gauche jettent leur dévolu sur La République En Marche (LaREM).



Ce devrait être le cas de Ségolène Royal qui, selon les informations des Échos, devrait apporter son soutien public à la liste "Renaissance" de la majorité présidentielle portée par Nathalie Loiseau.

Une décision qui, si elle est confirmée, pourrait surprendre, notamment après que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle ait dit qu'il "reste un grand scepticisme" après les annonces faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse le jeudi 25 avril. En mars dernier, elle avait toutefois jugé un texte sur l’Europe écrit par le chef de l’État "bienvenu, rassembleur et imaginatif".