publié le 21/05/2019 à 08:38

Accusé d'abuser de sa position de président pour les européennes, Emmanuel Macron multiplie les alertes pour justifier sa présence en première ligne de la campagne. Le président de la République affiche sa volonté de ne pas "être un spectateur, mais un acteur de cette élection européenne", dans un entretien publié par une quarantaine de quotidiens régionaux.





"Que le président de la République soit en campagne permanente et ramène à lui un choix national, c’est mortifère", estime Yannick Jadot. La tête de liste EELV pour les élections européennes estime que le chef de l'État "se met en scène, lui-même, et en fait un référendum (...) Emmanuel Macron banalise Marine Le Pen".





Les élections européennes auront lieu le 26 mai en France. "Ce mandat, c’est le vote du siècle. Il faut que le prochain mandat soit celui de la sortie des pesticides (...) Emmanuel Macron nous fait des discours et des promesses et renvoie à l’échelle européenne, ce qu’il n’a pas le courage de faire à l’échelle nationale". Il est "incapable de porter un projet européen", ajoute-t-il.