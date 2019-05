Européennes : pourquoi Nicolas Hulot est si discret

publié le 21/05/2019 à 07:54

Plus que cinq jours avant les élections européennes et Nicolas Hulot et Yannick Jadot sont toujours irréconciliables. Ces deux-là ont quelques points communs mais ils ne partiront certainement pas en vacances ensemble.



L'ancien ministre de l’Environnement s’est longuement confié la semaine dernière au journal Le Point. Il y évoque notamment la campagne des européennes mais reste très vague quand on lui demande à quelle liste va sa préférence. Il se contente de distribuer quelques bons points. Ainsi, parmi toutes les listes qui se targuent de porter un engagement écologique, il cite en premier lieu celle de son mentor en politique, Dominique Bourg, "peu visible, mais radical". Côté socialiste, il note "l’approche intéressante" de Raphaël Glucksmann.

Enfin, il fait allusion à la présence de ses deux anciens camarades écologistes Pascal Durand et Pascal Canfin sur la liste de LaREM. Mais rien, pas un mot, donc, sur le candidat officiel de son ancienne famille politique, Europe Écologie les Verts (EELV).

Comment Yannick Jadot a-t-il reçu ce non-soutien ?

"Il ne soutient personne en vrai", dit Yannick Jadot devant les caméras de France 5. On entend ensuite une femme demandant si Nicolas Hulot "soutient un club de foot", question à laquelle le candidat répond : "Je sais pas s'il est très footeux. Il est surtout kite-surf lui". Elle dit alors : "Il soutient peut-être les murs de sa maison". Yannick Jadot rétorque alors : "Tu veux nous faire défoncer par Hulot la dernière semaine, c'est nul".



Yannick Jadot a donc été chiffonné et Nicolas Hulot a tenté de se rattraper. Il racontait dans le Journal du dimanche avoir appelé son ancien camarade et lui avoir expliqué qu’une phrase, non pas de soutien, mais disons d'hommage, avait été supprimée de son interview.

Qu'en est-il vraiment entre Jadot et Hulot ?

Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 6 mai dernier, avec deux journalistes du Point, à Dinard, plus d’une heure durant, Nicolas Hulot n’a jamais cité nommément Yannick Jadot, pas plus qu’il n’a parlé d’EELV. Ce n'est qu'à la relecture qu’il a corrigé son texte et ajouté cette phrase : "(La présence de Durand et Canfin) ne doit pas faire oublier les écolos politiques qui ont une antériorité historique qui leur donne une crédibilité à part". Phrase qui n’a finalement pas été retenue. On a vu plus clair et plus enthousiaste comme soutien.



En réalité Nicolas Hulot ne pardonne pas à Yannick Jadot d’avoir été parmi les premiers à décocher des flèches contre lui lorsqu’il est devenu ministre d’Emmanuel Macron. Même tarif d’ailleurs pour Benoît Hamon qu’il avait soutenu au premier tour de la présidentielle.



Pour l’heure en tout cas l’ancien présentateur d’Ushuaïa poursuit sa petite tournée médiatique mais il ne devrait pas se prononcer en faveur d’une liste. Du côté de LaREM on s’en contente, "c’est déjà bien s’il ne dit rien", confiait un candidat macroniste lundi 20 mai.

Les Plus

Le silence du jour est attribué à Ségolène Royal, c'est un soutien qui ne dit pas son nom. L'ancienne ministre ne dira pas à qui ira son bulletin de vote dans le secret de l'isoloir. Elle a délivré, lundi 20 mai, sans caméra ni micro, sans même autoriser les guillemets, un satisfecit à la liste de la majorité présidentielle, le Figaro s'en est fait l'écho.



Selon nos informations, le président du Sénat, Gérard Larcher, a décroché son téléphone ce week-end pour demander à Laurent Wauquiez de céder sa place à la tête de liste François-Xavier Bellamy, mercredi 22 mai sur France 2, pour l’avant dernier grand débat des européennes. Depuis que l’annonce a été faite que le président des Républicains avait fait le choix d’y aller en priorité les protestations se sont multipliées en interne, "ça a été une fin de non recevoir", a-t-il expliqué par la suite.