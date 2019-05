Emmanuel Macron : les coulisses de son interview à la presse régionale

publié le 21/05/2019 à 08:00

À cinq jours des élections européennes, Emmanuel Macron a accordé un entretien, publié dans une quarantaine de quotidiens régionaux ce matin. "Je veux être acteur pour que l'Europe ne se disloque pas", affirme le chef de l'État, alors que la liste du Rassemblement national devance celle de la République En Marche de quelques points dans les sondages.



"Le Président assume de mener cette campagne", explique Pascal Jalabert, le rédacteur en chef du groupe Ebra qui regroupe notamment des quotidiens comme les DNA, le Progrès, l'Est Républicain ou encore le Bien Public.

"Il assume de ne pas être spectateur, mais d'être acteur de cette campagne parce que le projet qu'il veut mener pour le pays ne peut pas fonctionner, ne peut pas ne pas s'accompagner d'un projet européen et d'une Europe refondée", souligne-t-il. Et d'assurer : "Oui, on a vu un Président qui était avant tout un chef de campagne". Pascal Jalabert décrit un chef de l'État "détendu" qui a affirmé être non seulement "engagé", mais surtout "enthousiaste".

Au cours de cet entretien, Emmanuel Macron n'a pas hésité à "attaquer frontalement le Rassemblement national, en faisant évidemment le lien avec Steve Bannon", mais aussi "ceux qui veulent disloquer l'Europe".