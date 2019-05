publié le 20/05/2019 à 08:29

À moins d'une semaine des élections européennes, le Rassemblement national (24%) a pris l'avantage sur La République en Marche (22,5%), selon notre sondage Harris Interactive Epoka pour RTL LCI et Le Figaro. "C'est très serré (...) Nous sommes aujourd'hui en capacité de l'emporter", estime Jordan Bardella tête de liste LR.



"Emmanuel Macron reste évidemment très haut et c'est une raison de plus de se mobiliser", souligne-t-il. Car pour lui, une victoire de La République En Marche aux européennes, conforterait la politique du chef de l'État. "Il se sentirait légitimé et je crains qu'il accélère (sa politique)".

De son côté, Emmanuel Macron a estimé que voter Rassemblement national n'avait pas de sens au vu de la faible action de ses eurodéputés au Parlement depuis 2014 (le Front national avait fait 24,86% lors de ces européennes).

"On voit bien qu'il n'est pas président de la République dans cette affaire ; il se comporte en chef de faction. Aujourd'hui, il sort de son rôle. Vous vous rappelez ce que disait le général de Gaulle* : 'un président de la République n'a vocation à être ni un chef de faction, ni un chef de clan', or c'est exactement la situation dans laquelle il se trouve", dénonce Jordan Bardella.



* La citation exacte du général de Gaulle : "Le président de la République ne saurait être confondu avec aucune fraction. Il doit être l’homme de la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt national."