publié le 17/05/2019 à 21:27

"Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ce n'est pas grave si le Rassemblement national est encore une fois le grand gagnant de ces élections" européennes, a affirmé Emmanuel Macron, vendredi 17 mai lors d'un déplacement à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "Il y a cinq ans il a été le grand gagnant, il ne faut pas l'oublier, et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages", a poursuivi M. Macron.



"Ils sont là, ce sont les sortants. Qu'on fait les sortants ? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe y compris pour nous protéger", a-t-il dit, évoquant notamment la question du terrorisme.

"Sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe", a insisté le chef de l'État, alors que le RN et La République en Marche sont au coude-à-coude dans les sondages pour le scrutin du 26 mai. Il appelle également les Français "à regarder le sujet tel qu'il est, à regarder ce qu'a fait ce mouvement politique en Europe. On a plus parlé de lui pour des affaires d'assistants que pour des réussites politiques", a encore dit M. Macron.

Pour le chef de l'État, qui était à Biarritz pour préparer le sommet du G7 qui se tiendra au mois d'août, "il n'y a pas de fatalité" à la montée des extrêmes en Europe et l'Histoire jugera ceux qui "ont été faibles" avec la montée des nationalismes.