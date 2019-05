publié le 18/05/2019 à 11:51

Milan sera ce samedi 18 mai le lieu de rassemblement de tous les partis souverainistes européens, à huit jours des élections continentales qui devraient voir une percée des partis populistes au Parlement européen. Matteo Salvini, le chef de la Ligue et ministre de l'Intérieur transalpin, est à l'origine de ce sommet, auquel participe Marine Le Pen.



En compagnie de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, elle a déjà pris la parole lors d'une conférence de presse tenue dans la matinée près de la célèbre Piazza Duomo de Milan. La cheffe du RN a tenu à répondre aux critiques virulentes du chef de l'État la veille, qui avait notamment déclaré : "Sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe", en parlant du RN.



Des déclarations très mal reçues par Marine Le Pen qui a répondu : "Je trouve que le comportement de Macron, frappé par le syndrome de l'enfant roi, est très grave", a lancé Marine Le Pen. "Il a le devoir de rester le Président de tous les Français. En s'en prenant au RN, premier parti d'opposition, il viole la Constitution et montre qu'il est anti-républicain", tance l'ex-candidate à la présidentielle, battue au second tour.

"Je trouve que le comportement de #Macron, frappé par le syndrome de l'enfant roi, est très grave. Il a le devoir de rester le Président de TOUS les Français. En s'en prenant au RN, 1er parti d'opposition, il viole la Constitution et montre qu'il est anti-républicain !" #Milan pic.twitter.com/BEwk771TMd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 mai 2019

Le 9 mai, Emmanuel Macron annonçait qu'il "fera tout" pour empêcher le parti d'arriver en tête du scrutin du 26 mai, alors qu'il se trouvait à un sommet en Roumanie. Marine Le Pen a de son côté déclaré : "Si Emmanuel Macron n'arrive pas en tête des élections européennes, il devra partir".