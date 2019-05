publié le 18/05/2019 à 18:00

Après l'inversion des courbes, le Rassemblement national conserve la tête. Longtemps au coude-à-coude dans les sondages, la liste "Prenez le pouvoir", conduite par Jordan Bardella, arrive en tête des intentions de vote en vue des élections européennes, le 26 mai prochain.



Avec 24%, la liste soutenue par Marine Le Pen devance donc celle soutenue par Emmanuel Macron, selon le baromètre Harris réalisé pour RTL, TF1, Le Figaro et Epoka dévoilé ce samedi 18 mai. Juste derrière, la liste "Renaissance", conduite par Nathalie Loiseau, recueille 22% d'intentions de vote à une semaine du scrutin européen.

Un écart qui se creuse par rapport à la semaine dernière. Le 11 mai, le Rassemblement national (23,5%) possédait seulement un point d'avance face à La République En Marche (22,5%).

Cette tendance se confirmera-t-elle dans les urnes le 26 mai prochain ? Une chose est sûre, le Rassemblement national poursuit sa marche en avant alors que, le 3 mai dernier, le parti de Marine Le Pen avait 3,5 points de retard dans les sondages.

LR et LFI se disputent la troisième place

Derrière, la troisième place se joue actuellement entre la liste des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy, et celle de la France insoumise, conduite par Manon Aubry. Avec 12,5% d'intentions de vote, le parti de droite devance actuellement celui de gauche (10%).



Viennent ensuite la liste de Yannick Jadot (7%) et de Raphaël Glucksmann (5%) alors que, dans le bas de classement, figurent la liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), Ian Brossat (3%), Benoît Hamon (2%), Florian Philippot (2%) et François Asselineau (1%). À noter que la liste des "gilets jaunes", conduite par Francis Lalanne, recueille elle aussi 1% des intentions de vote.



Sondage réalisé par Harris Interactive par internet les 17 et 18 mai pour RTL, TF1, Le Figaro et Epoka sur un échantillon de 1 031 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1.200 personnes, et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.