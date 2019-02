publié le 13/11/2018 à 07:36

"Peut être". C'est la réponse donnée par Ségolène Royal lorsqu'elle est questionnée sur une éventuelle candidature pour l'élection présidentielle de 2022. "Ce que je peux vous dire de plus précis c'est que le combat de ma vie, et aujourd'hui plus que jamais, c'est le combat pour la protection de la planète", a-t-elle répondu sur France 2.





Cette réponse, on ne peut plus évasive ne ferme la porte à aucune possibilité pour l'avenir. Et c'est justement une spécialité de l'ancienne ministre de l'Environnement. C'est notamment le cas pour sa candidature, ou non, pour les élections européennes. Ségolène Royal affirme seulement qu'elle ne sera pas tête de liste socialiste, mais pour le reste... elle fixe la fin du suspens au mois de janvier prochain.

Selon Alba Ventura, éditorialiste politique, "quand vous la poussez un peu, elle ne se cache pas beaucoup pour critiquer l’amateurisme de certains ministres et elle reste persuadée qu’on s’est privé de son talent".

Elle ajoute : "Dans sa tête, elle n’a pas renoncé. Il y a l’idée que son histoire n’est pas terminée (comme François Hollande qui présente son livre à travers toute la France, c’est cocasse !) En tout cas, Ségolène Royal laisse toutes les portes ouvertes. Quand vous discutez avec elle, elle ne dit jamais non". Dans son livre, Ce que je peux enfin vous dire, Ségolène Royal "crée du désir ou du regret", ajoute l'éditorialiste politique.